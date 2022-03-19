Путін – військовий злочинець. Резолюція США

06:41 16 березня Київ, Україна

Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка потребує розслідування щодо президента Росії путіна як військового злочинця.



Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та підтримана сенаторами обох сторін, повідомляють у Reuters.



Вони закликають Міжнародний суд у Гаазі та інші країни у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну, націлитись на російських військових.



– Усі ми в цьому залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб заявити, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу, – сказав лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер.