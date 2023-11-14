Подорожі до ЄС полегшаться: Рада ЄС схвалила онлайн-заявки на шенгенську візу

08:38 14 листопада Київ, Україна

Рада ЄС схвалила процедуру онлайн -подання візових заявок для тих, хто планує відвідати Євросоюз, йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Ради ЄС.



Зазначається, що міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС схвалили два відповідні регламенти, які передбачають створення платформи для подання візових заявок онлайн та замінять візову наклейку штрихкодом із криптографічним підписом.



Передбачається, що через платформу заявники зможуть надати всі необхідні дані, включаючи документи, та сплатити візовий збір. А відвідування консульств буде потрібно лише для тих, хто в'їжджатиме до Євросоюзу вперше.

"Можливість подати заявку на шенгенську візу онлайн стане великим покращенням для громадян та обробки заявки. Це спростить процес подання заявок для мандрівників і одночасно полегшить навантаження на національні адміністрації, які зможуть реагувати швидше та ефективніше", - сказав міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласко Гомес.

Регламенти набудуть чинності після завершення технічної роботи над платформою для подання візових заявок, на що піде кілька місяців, та публікації в Офіційному журналі ЄС.