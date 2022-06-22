Пуэрто-Рико станет новым штатом США

16:23 17 травня Київ, Україна

Щоб поліпшити економічний і соціальний стан держави, Пуерто-Ріко хоче приєднатися до США

Жителі острівної держави Пуерто-Ріко вже вдруге в своїй новітній історії братимуть участь в референдумі про повноправне включення країни до складу США в якості ще одного штату. Відповідне розпорядження вже було підписано владою.



При цьому повноправне приєднання до Вашингтону, на думку не тільки жителів, але і влади, є оптимальним способом поліпшити добробут країни. Зараз значна частина її населення живе за межею бідності, у скарбниці багатомільярдні борги, пенсійна система, освіту і охорону здоров'я перебувають в жахливому стані.



Чисто технічно Пуерто-Ріко вже зараз є частиною США, причому з 1898 року. У його жителів подвійне громадянство і замість президента - губернатор. Однак вони не можуть брати участь у виборах президента, а також у них всього один представник в конгресі США.