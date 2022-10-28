"Пташка вільна": Маск завершив покупку компанії Twitter і звільнив керівництво - ЗМІ

12:35 28 жовтня Київ, Україна

Американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск завершив покупку компанії Twitter вартістю $44 млрд і звільнив найвище керівництво компанії.





Про це повідомили BBC News. Крім того, сам Маск написав у Твіттері "пташка вільна", очевидно, натякаючи на завершення угоди.

За інформацією видання, низку топменеджерів компанії було звільнено. Зокрема, виконавчий директор Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал та головний юридичний та політичний директор фірми Віджая Гадде більше не працюють у компанії.



Агравала та Сігала вивели зі штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско після закриття угоди, повідомило інформаційне агентство Reuters.



Брет Тейлор, який обіймав посаду голови ради директорів Twitter з листопада минулого року, оновив свій профіль у мережі LinkedIn, вказавши, що він більше не працює на цій посаді.



Президент та головний виконавчий директор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, а також акціонер Twitter та іншої компанії Маска Tesla сказав BBC, що повідомлення про те, що 75% співробітників компанії втратять роботу, були "неточними".



Він сказав, що втрата робочих місць залежатиме від того, "наскільки хороший персонал".

"У Twitter працює багато талановитих людей, особливо з інженерного боку, і вони хочуть зберегти якнайбільше цих талантів", - сказав Гербер.

"Насправді вони розглядають скорочення з боку менеджменту і вони вже почали з вищого керівництва", - сказав Гербер. За його словами, скорочення, швидше за все, поширяться на менеджерів із продуктів.

25 жовтня співробітники Twitter підготували відкритий лист, у якому виступили проти плану Ілона Маска звільнити 75% співробітників компанії. Раніше Ілон Маск повідомив потенційним спонсорам свого придбання Twitter, що він планує звільнити майже 75% персоналу Twitter.