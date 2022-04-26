Провокації у Придністров'ї: Вища рада безпеки Молдови збереться на екстрене засідання

15:27 26 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 26 квітня, у Молдові пройде екстрене засідання Вищої ради безпеки через серію вибухів, що сталися в окупованому Придністров'ї за останні два дні. Після засідання президентка Мая Санду проведе брифінг для преси.

25 числа з гранатомета обстріляли будівлю МДБ у Тирасполі . Імовірно, застосовувався гранатомет РШГ-2, який є на озброєнні ГРУ. Незабаром були вибухи біля військової частини в Парканах.

«Вони мають виправдати війну на території України, або залучити „ПМР“ до бойових дій. Або як територію з певним мобілізаційним резервом, або як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію», — повідомляла пресслужба розвідки України.

Вранці 26 квітня у селищі Маяк у Придністров'ї було підірвано дві вишки зв'язку, які транслювали російське радіо.

При цьому голова так званої ДНР денис пушилін відкрито виступив за вторгнення в Придністров'я.

"Після виходу до кордонів Донецької області потрібно починати наступний етап операції з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї, і обстрілів прикордонних з Україною областей рф", - сказав він.