Провокації у Придністров'ї: Вища рада безпеки Молдови збереться на екстрене засідання

Сьогодні, 26 квітня, у Молдові пройде екстрене засідання Вищої ради безпеки через серію вибухів, що сталися в окупованому Придністров'ї за останні два дні. Після засідання президентка Мая Санду проведе брифінг для преси.
25 числа з гранатомета обстріляли будівлю МДБ у Тирасполі. Імовірно, застосовувався гранатомет РШГ-2, який є на озброєнні ГРУ. Незабаром були вибухи біля військової частини в Парканах.
В українській розвідці повідомили, що до інциденту в Тирасполі причетні співробітники фсб рф. Їхньою метою було нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.
Це підтверджує думку експертів, які впевнені, що росія хоче залучити Придністров'я до війни.
Вранці 26 квітня у селищі Маяк у Придністров'ї було підірвано дві вишки зв'язку, які транслювали російське радіо.
При цьому голова так званої ДНР денис пушилін відкрито виступив за вторгнення в Придністров'я.
За даними сайту Flightradar24, зараз саме так виглядає небо над Молдовою. Більшість країн уже зрозуміла, що путін обрав нову мету для агресії, в якій він зможе, на відміну від України, досягти результату. Країну почали системно облітати літаки. Молдова, яка хотіла утихомирити путіна, за крок від російської окупації.
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