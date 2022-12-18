Провал плану Кремля в Україні викликав занепокоєння лідера КНР

Російський напад на Україну, і особливо провал первісного плану Кремля, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це у суботу, 17 грудня, заявив голова ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю американській телекомпанії PBS.
За його словами, було цікаво спостерігати за реакцією керівництва Китаю на війну в Україні, тому що ще за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення президент Росії Володимир Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном на зимових Олімпійських іграх у Пекіні і вони оголосили про "безмежну дружбу".
При цьому він зазначив, що "ні на хвилину" не став би недооцінювати прихильність росіян та китайців до партнерства між країнами.
Також він згадав, що Сі Цзіньпін висловив своє занепокоєння щодо використання ядерної зброї на тлі загроз Росії.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з росією.
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