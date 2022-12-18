Провал плану Кремля в Україні викликав занепокоєння лідера КНР

07:19 18 грудня Київ, Україна

Російський напад на Україну, і особливо провал первісного плану Кремля, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це у суботу, 17 грудня, заявив голова ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю американській телекомпанії PBS.

"Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку увагу цій війні та поганим військовим результатам росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах", - зазначив Бернс.

За його словами, було цікаво спостерігати за реакцією керівництва Китаю на війну в Україні, тому що ще за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення президент Росії Володимир Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном на зимових Олімпійських іграх у Пекіні і вони оголосили про "безмежну дружбу".

"Але з'ясувалося, що в цьому партнерстві дійсно є деякі кордони, принаймні в тому, що стосується небажання президента Сі надавати військову допомогу путіну, про яку він просив у ході війни в Україні", - додав Бернс.

При цьому він зазначив, що "ні на хвилину" не став би недооцінювати прихильність росіян та китайців до партнерства між країнами.

Також він згадав, що Сі Цзіньпін висловив своє занепокоєння щодо використання ядерної зброї на тлі загроз Росії.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з росією.