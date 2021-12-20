Протистояння в М'янмі забирає все більше життів

10:48 30 березень Київ, Україна

У М'янмі кількість загиблих протестувальників в зіткненнях з військовими перевищила 500 осіб, люди оголосили "сміттєвий бунт".



У країні почалася нова кампанія громадянської непокори - тепер активісти закликали громадян викидати сміття і відходи прямо на вулицях. Про "сміттєвий бунт" заявили відразу ж після нічного поминання загиблих.



Асоціація допомоги політичним в'язням повідомила про 14 мирних жителів, убитих напередодні. Ще вісім людей перебувають в районі Південного Дагона в Янгоні. Свідки кажуть, що силовики в цьому районі застосували більш потужну, ніж раніше, зброю, щоб очистити барикади від мішків з піском.



У свою чергу державне телебачення заявило, що силовики використовували "важку зброю", щоб розігнати натовп "терористів", які нібито руйнували тротуар.