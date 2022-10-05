Проти російського агресора погодили восьмий пакет санкцій

12:34 05 жовтня Київ, Україна

Країни Євросоюзу погодили деталі восьмого пакета санкцій проти росії, головним елементом якого стануть обмеження цін на нафту.

Офіційне затвердження нових заходів має відбутися 5 жовтня, пише Politico.



Зазначається, що черговий раунд санкцій проти москви передбачає правову основу для встановлення цінової стелі на російську нафту, яку раніше узгодили країни G7. Також він націлений на "удари" по сталеливарній та оборонній промисловості росії, заборону громадянам ЄС працювати в органах управління російських держкомпаній, і нові персональні заходи проти тих, хто допомагає президентові росії у війні проти України.



Як повідомили співрозмовники видання на умовах анонімності, нариси угоди у вівторок, 4 жовтня, були погоджені на зустрічі послів ЄС, а схвалення остаточної версії тексту очікується у середу.



План нових обмежень було запропоновано президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня після того, як російський лідер володимир путін пригрозив застосувати ядерну зброю та оголосив мобілізацію.

"ЄС працює над тим, щоб змусити путіна "заплатити" за ескалацію свого вторгнення, яке включало проведення фіктивних референдумів з метою анексії чотирьох областей України", - зазначило видання.

Незважаючи на усну домовленість щодо нового пакету санкцій, деякі дипломати залишаються обережними у своїх прогнозах. Один із співрозмовників Politico сказав, що все ще може "розвалитися" до підписання.