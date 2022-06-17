Проти Маска подали позов на суму $258 млрд через Dogecoin

08:55 17 червня Київ, Україна

На Ілона Маска та його компанії SpaceX та Tesla Inc. подали позов на 258 мільярдів доларів через твердження, що вони є частиною фінансової "криптопіраміди" Dogecoin.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.



Позивач на ім'я Кіт Джонсон стверджує, що «втратив гроші через криптопіраміду». На його думку, Маск та його компанії створили шахрайську схему з метою штучного роздування вартості Dogecoin.

"Відповідачі помилково стверджували, що криптовалюта Dogecoin є розумною інвестицією, хоча вона взагалі не має цінності", - йдеться в позові, поданому до федерального суду Манхеттена.

Крім відшкодування збитків позивач вимагає, щоб суд заборонив Маску та його компаніям просувати Dogecoin.



Dogecoin був створений у 2013 році заради жарту, його символ – мем Doge – зображує собаку породи сіба-іну. Криптовалюта стала популярною у 2021 році, сьогодні вона торгується на рівні $0,057, з початку поточного року її курс упав на 67%. Торік вартість Dogecoin піднімалася до $0,74.



Маск раніше заявляв, що Tesla і SpaceX продаватимуть свій мерч за Dogecoin. У січні він запропонував McDonald's почати приймати цю криптовалюту, написавши в Твіттері, що «з'їсть „Хепі Міл“ на телебаченні, якщо McDonald's прийматиме Dogecoin».