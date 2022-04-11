Протести у Франції: у другий тур виборів пройшов проросійський політик

06:59 11 квітня Київ, Україна

Невдоволені результатами екзитполів французи вийшли на вулиці рідних міст, щоб заявити про своє незадоволення.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.



За його даними, лише у місті Ренн на демонстрацію вийшли близько 500 людей, переважно молодь. Активісти пройшли маршем центром міста, скандуючи антикапіталістичні та антифашистські гасла.



Незабаром цей протест переріс у заворушення. Молоді люди почали громити вуличні меблі, пошкодили вікна банківських відділень.



Аналогічна акція відбулася і в місті Ліон. Кількість її учасників поки що невідома. Для стримування активістів було кинуто сили поліції.



Зазначимо, що протестувальники заявили, що не підтримують жодного з лідерів президентських перегонів - ні Еммануеля Макрона, ні Марін Ле Пен.



Нагадаємо, за підсумками підрахунку 95% бюлетенів виборців, у першому турі виборів французького президента лідирує чинний глава держави Еммануель Макрон, який набрав 27,41% голосів.



Водночас кандидатка від Національного об'єднання Марін Ле Пен отримує 24,03% голосів і посідає друге місце в перегонах.