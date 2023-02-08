Протести у Франції: сотні тисяч французів протестують проти пенсійної реформи

09:08 08 лютого Київ, Україна

Нові загальнонаціональні страйки проти запланованої пенсійної реформи порушили роботу громадського транспорту та шкіл, а також постачання електроенергії, нафти та газу.



Про це повідомляє AP.



Протести відбулися наступного дня після того, як французькі законодавці розпочали обговорення пенсійного законопроєкту, який передбачає підвищення мінімального віку виходу на пенсію з 62 до 64 років. Цей законопроєкт є головним законодавчим актом другого терміну президента Еммануеля Макрона.



За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у Парижі, Ніцці, Марселі, Тулузі, Нанті та інших містах на марші вийшли понад 750 тисяч осіб. Це менше, ніж під час останнього протесту 31 січня. За даними організаторів, в акціях взяли участь майже 2 мільйони людей.



Майже 60 тисяч протестувальників у французькій столиці пройшли маршем від площі Опери через все місто з плакатами "Збережи свою пенсію" та "Оподатковуйте мільярдерів, а не бабусь".



Більшість паризького маршу пройшла мирно, але були спалахи безладів; поліція повідомила, що затримала 17 людей за "кидання снарядів" і ймовірний вандалізм.



Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у вівторок захистила урядовий план, але припустила, що є місце для коригування.

"Я переконана, що можна знайти точки дотику. Я переконана, що ми можемо покращити цей текст разом. Це буде через дебати, протистояння ідей та, звісно, повагу", - сказала вона, звернувши увагу на графіті, які з'явилися на місці проведення засідань Національної асамблеї, у тому числі на дверях, позначених цифрою "60".

Якщо нічого не буде зроблено, сказала Борн, податки та соціальні відрахування зростуть, а також збільшиться безробіття та знизиться купівельна спроможність. Від цього постраждають пенсіонери зі скромними пенсіями та "всі ті, хто працював все своє життя, і, звичайно, не великі боси", сказала вона.



Минулого тижня, за оцінками влади, на демонстрації вийшло 1,27 мільйона людей, що більше, ніж першого великого дня протесту, 19 січня. На суботу заплановано нові демонстрації, скликані вісьмома основними профспілками Франції.



Залізничний оператор SNCF повідомив, що у вівторок залізничне сполучення було серйозно порушено по всій країні, зокрема, на його високошвидкісній мережі. Постраждали міжнародні лінії до Британії та Швейцарії. Роботу паризького метро також було порушено.



Рух поїздів у Франції, як і раніше, буде порушено в середу. Профспілки CGT-Cheminots та SUD-Rail у вівторок увечері продовжили страйк своїх членів на один день. SNCF заявила, що акція призведе до затримок або скасування до третини швидкісних поїздів.



Працівники нафтопереробних заводів заявили, що також планують продовжити страйк у середу.



Виробник електроенергії EDF заявив, що протестний рух призвів до тимчасового скорочення постачання електроенергії у вівторок, але не викликав відключення електроенергії. За даними компанії, на нафтопереробних заводах TotalEnergies страйкувало більше половини працівників.



Міністерство освіти повідомило, що страйкувало близько 13% вчителів, що менше, ніж у день протесту минулого тижня. У третині французьких регіонів було заплановано шкільні канікули.



Макрон пообіцяв продовжити зміни, незважаючи на опитування громадської думки, що свідчать про зростаючу опозицію. Законопроєкт передбачає поступове підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років до 2030 року та прискорить запланований захід, який передбачає, що люди мають пропрацювати не менше 43 років, щоб мати право на повну пенсію.



Очікується, що парламентські дебати у Національних зборах та Сенаті триватимуть кілька тижнів.