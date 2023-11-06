Протести у Туреччині: спроба штурму американської авіабази через підтримку Ізраїлю

Пропалестинські протести у Туреччині обернулися спробою штурму авіабази США, де розміщуються американські війська. Турецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб запобігти спробі наступу протестувальників.
Згідно з інформацією від DW, сотні демонстрантів зірвали барикади та зіткнулися з поліцією, махаючи турецькими та палестинськими прапорами та скандуючи гасла. Їхній протест спрямований проти операції Ізраїлю в Секторі Гази та підтримки Ізраїлю з боку США. Також протестувальники вимагають закриття вказаної авіабази.
Організатором мітингу виступив Фонд гуманітарної допомоги (IHH), ісламська турецька агенція допомоги. Цей фонд у 2010 році очолив флотилію, спрямовану до Гази, щоб прорвати блокаду сектора. Внаслідок конфлікту на одному із суден-флагманів ізраїльські військові висадилися, і дев'ять пасажирів загинули.
Згідно з інформацією від DW, сотні демонстрантів зірвали барикади та зіткнулися з поліцією, махаючи турецькими та палестинськими прапорами та скандуючи гасла. Їхній протест спрямований проти операції Ізраїлю в Секторі Гази та підтримки Ізраїлю з боку США. Також протестувальники вимагають закриття вказаної авіабази.
Організатором мітингу виступив Фонд гуманітарної допомоги (IHH), ісламська турецька агенція допомоги. Цей фонд у 2010 році очолив флотилію, спрямовану до Гази, щоб прорвати блокаду сектора. Внаслідок конфлікту на одному із суден-флагманів ізраїльські військові висадилися, і дев'ять пасажирів загинули.
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