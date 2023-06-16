Протести у Польщі: жіночий страйк після смерті вагітної жінки

14:38 14 червня Київ, Україна

У більш ніж 40 містах Польщі заплановано масштабні акції протесту в рамках "Загальнопольського жіночого страйку", які пов'язані з трагічною смертю 33-річної вагітної жінки, лікарі відмовилися від переривання вагітності.



Цю інформацію повідомляє RMF24.



За інформацією, отриманою від організаторів, демонстрації відбудуться як у великих містах, включаючи Варшаву, Краків, Вроцлав та Познань, так і в менших містах, таких як Кросно, Слупськ та Ломжа. Загалом заплановано понад 40 локацій, де проводитимуться акції протесту. Більшість заходів розпочнуться о 18:00.



Організатори акцій наголошують, що рішення провести протест було викликано ситуацією, що склалася у деяких пологових будинках. Причиною стала смерть 33-річної Дороти у лікарні у Новому Тарзі.

"Смерть Дороти з Нового Тарга - це результат того, що польський антиабортний закон вбиває і перетворює лікарів на політичних слуг, а не експертів у галузі охорони здоров'я. Вона померла через невиконання лікарями своїх обов'язків", - йдеться у заяві організаторів.

33-річна Дорота з Бохні померла 24 травня від септичного шоку у спеціалізованій лікарні імені Івана Павла II у Новому Тарзі, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності. Медичні записи свідчать, що кілька годин раніше, о 5:20 ранку ультразвукове дослідження показало некроз плоду. У ніч із 20 на 21 травня у неї почали відходити навколоплідні води.



У понеділок в Офіційному віснику Міністерства охорони здоров'я було опубліковано розпорядження про створення робочої групи для розробки керівних принципів щодо процедур, пов'язаних із перериванням вагітності.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський на пресконференції в понеділок. Міністр зазначив, що кожна жінка у Польщі має право на переривання вагітності у разі загрози здоров'ю чи життю.



Розслідування смерті 33-річної Дороти у лікарні у Новому Тарзі проводитиме Воєводська прокуратура у Катовіце. Рішення про передачу розслідування в Катовіце було ухвалено Національною прокуратурою.