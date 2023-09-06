Протести у Молдові: фермери готові знову виходити на протести

18:29 10 серпня Київ, Україна

Фермерська громада Молдови має намір відновити протести з 14 серпня, якщо влада не виконає їхні вимоги.



Про це повідомив NewsMaker.



Асоціація "Сила фермерів", поскаржилася на "катастрофічний" стан аграрної сфери, незадовільно низькі ціни на нові врожаї та недавній тиск з боку кредиторів. Беручи до уваги ситуацію, що склалася, фермери планують відновити протестні акції з 14 серпня, якщо органи влади не виявлять готовності зробити кроки до виконання поставлених перед ними вимог.



Інформаційні джерела також зазначають, що 10 серпня відбулися важливі збори керівництва асоціації, на яких було підкреслено "невиконання жодної з наших вимог, висунутих ще до припинення наших протестних дій у червні". У рамках заяви від асоціації також було наголошено, що "постійне ігнорування урядом наших закликів до діалогу лише посилює вже напружену ситуацію".



Серед найбільш значущих вимог фермерів - негайна зустріч з прем'єр-міністром і надання коштів у вигляді компенсацій для виробників сільськогосподарської продукції, а також забезпечення рівномірного розподілу дизельного палива, що надійшло з боку Румунії.



Крім цього, представники аграрної сфери висунули ідею про введення тимчасового мораторію на нарахування пені щодо заборгованостей фермерів до кінця поточного року, а також про обмеження можливості заморожування рахунків та ініціювання процесів банкрутства щодо них. Крім того, було запропоновано концепцію створення спеціалізованих митних коридорів для збуту зернових та олійних культур за кордон.



За заявою асоціації "Сила фермерів", якщо їхні законні вимоги будуть проігноровані, вони ухвалять рішення про відновлення масштабних протестних акцій, починаючи з 14 серпня.