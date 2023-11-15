Протести у Мадриді: сотні протестувальників вийшли проти кандидатури Санчеса на посаду прем'єра

🔴 DIRECTO | El grado de agresividad crece contra la prensa en Neptuno. Образи та переслідування журналістів, які намагаються працювати: «Преса причетна до перевороту», – кричать, намагаючись їх вигнати https://t.co/8HtHfN6rDg 📹Патрисія Ортега Дольц pic.twitter.com/xY5teYrNRz

🔴 НАЖИВО | Біля Конгресу також проїхав автобус Hazte Oír із гаслом «Диктатор Санчес!». На передній панелі є фотомонтаж, на якому соціалістичний генеральний секретар карикатурно зображений на Адольфа Гітлера https://t.co/8HtHfN6rDg pic.twitter.com/GPrPHs523r