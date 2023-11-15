Протести у Мадриді: сотні протестувальників вийшли проти кандидатури Санчеса на посаду прем'єра

15:21 15 листопада Київ, Україна

У Мадриді біля будівлі Конгресу депутатів відбуваються протести проти кандидатури Педро Санчеса на пост прем'єр-міністра та ухвалення закону про амністію для каталонських сепаратистів, повідомляє El Pais.

Мітинги збігаються з дебатами щодо кандидатури Санчеса на посаду глави уряду, де він нині виступає з промовою. Поліція посилила охорону вулиці, де розташована будівля Конгресу, забарикадувавши її. Сотні протестувальників зібралися біля огорож.

За попередніми даними, понад 500 осіб взяли участь у акції протесту. Під час заходу проїхав автобус із зображенням Санчеса в образі Адольфа Гітлера із гаслом "Санчес – диктатор!".

Для підтримки порядку залучено близько 1600 поліціянтів.
 