Протести у Мадриді: сотні протестувальників вийшли проти кандидатури Санчеса на посаду прем'єра

У Мадриді біля будівлі Конгресу депутатів відбуваються протести проти кандидатури Педро Санчеса на пост прем'єр-міністра та ухвалення закону про амністію для каталонських сепаратистів, повідомляє El Pais.
Мітинги збігаються з дебатами щодо кандидатури Санчеса на посаду глави уряду, де він нині виступає з промовою. Поліція посилила охорону вулиці, де розташована будівля Конгресу, забарикадувавши її. Сотні протестувальників зібралися біля огорож.
За попередніми даними, понад 500 осіб взяли участь у акції протесту. Під час заходу проїхав автобус із зображенням Санчеса в образі Адольфа Гітлера із гаслом "Санчес – диктатор!".
Для підтримки порядку залучено близько 1600 поліціянтів.
Мітинги збігаються з дебатами щодо кандидатури Санчеса на посаду глави уряду, де він нині виступає з промовою. Поліція посилила охорону вулиці, де розташована будівля Конгресу, забарикадувавши її. Сотні протестувальників зібралися біля огорож.
За попередніми даними, понад 500 осіб взяли участь у акції протесту. Під час заходу проїхав автобус із зображенням Санчеса в образі Адольфа Гітлера із гаслом "Санчес – диктатор!".
Для підтримки порядку залучено близько 1600 поліціянтів.
🔴 DIRECTO | El grado de agresividad crece contra la prensa en Neptuno. Образи та переслідування журналістів, які намагаються працювати: «Преса причетна до перевороту», – кричать, намагаючись їх вигнати https://t.co/8HtHfN6rDg— EL PAÍS (@el_pais) 15 листопада 2023 р
📹Патрисія Ортега Дольц pic.twitter.com/xY5teYrNRz
🔴 НАЖИВО | Біля Конгресу також проїхав автобус Hazte Oír із гаслом «Диктатор Санчес!». На передній панелі є фотомонтаж, на якому соціалістичний генеральний секретар карикатурно зображений на Адольфа Гітлера https://t.co/8HtHfN6rDg pic.twitter.com/GPrPHs523r— EL PAÍS (@el_pais) 15 листопада 2023 р
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