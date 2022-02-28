Протести в Киргизстані: прем'єр-міністр подав у відставку

20:24 06 жовтень Київ, Україна

На тлі протестів в Киргизькій Республіці, після виборів в парламент, пішов у відставку прем'єр-міністр КР Кубатбек Боронов.



Про це повідомляють ЗМІ республіки у вівторок, 6 жовтня.



Водночас відзначається, що парламент Киргизії відразу проголосував за призначення Садира Жапарова новим прем'єр-міністром республіки.

"Для виходу з кризової ситуації необхідно обрання глави тимчасового уряду. Ситуація, що склалася, також показала необхідність переходу на мажоритарну систему обрання депутатів", - заявив журналістам віцеспікер парламенту Киргизстану Мірлан Бакіров.

Водночас депутат парламентської фракції "Бір Бол" (Будь єдиний) Киргизстану Миктибек Абдилдаев був призначений спікером парламенту країни. Він зайняв пост спікера після відставки Дастанбека Джумабекова під час позачергового засідання парламенту Киргизстану.



Партія "Бір Бол" увійшла до складу координаційної ради, створеної опозиційними політичними силами Киргизстану.





Довідка

Боронов Кубатбек Айилчиевич народився в 1964 році в с. Зергер Узгенського району Ошської області.



Освіта вища. У 1991 році закінчив Фрунзенський політехнічний інститут, за фахом інженер-будівельник. У 2011 році закінчив Міжнародну академію управління, права, фінансів і бізнесу, за фахом юриспруденція.



2010-2011 рр. заступник міністра надзвичайних ситуацій Киргизької Республіки.



2011-2018 рр. міністр надзвичайних ситуацій Киргизької Республіки.



2018-2020 перший віцепрем'єр-міністр Киргизької Республіки.



з 17 червня 2020 року прем'єр-міністр Киргизької Республіки.



5 жовтня в Бішкеку почав збиратися свій "майдан" на центральній площі Ала-Тоо. Протести проти фальсифікацій результатів виборів швидко переросли в масові заворушення. Сутички протестувальників з правоохоронцями супроводжувалися взаємними актами насильства. Міліція і спецпідрозділи застосовували водомети і світло-шумові гранати, а протестувальники відповідали бруківкою і, в деяких випадках, навіть "коктейлями Молотова".



Загострення пристрастей не затихло навіть після заяви пропрезидентської партії і особисто президента країни Сооронбая Жеенбекова про готовність провести нові вибори. Протистояння закінчилося ближче до ранку. Протестувальники все-таки заволоділи парламентом, захопили інші урядові установи, ТВ і радіо. Чинний президент втік з Бішкека. При розгоні протестувальників постраждали близько 600 осіб, одна людина загинула.