Протести в Данії: влада хоче скасувати святковий вихідний

09:01 06 лютого Київ, Україна

Тисячі громадян Данії вийшли на вуличні протести через бажання уряду скасувати християнське свято – День Великої молитви. Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що таким чином влада Данії планує збільшити доходи до бюджету та направити додаткові кошти на підвищення обороноздатності країни.



Агентство пише, що демонстрація була організована найбільшими профспілками країни, зокрема, виступаючими проти скасування Дня Великої молитви - християнського свята, яке припадає на четверту п'ятницю після Великодня і сходить до 1686 року.



За оцінками профспілок, які організували протест, у ньому взяли участь щонайменше 50 тисяч жителів, що зробило його найбільшою демонстрацією у Данії більш ніж за десятиліття.