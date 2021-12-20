Протести в Болгарії - чого домагаються люди

11:51 29 липень Київ, Україна

У Болгарії населення влаштовує щоденні антиурядові протести. На 21й день мітинг був перенесений до столиці країни - Софію. Демонстранти налаштовані рішуче і не збираються відступати.

«Три тижні після початку протестів, організатори готуються до проведення масштабного мітингу в Софії», - йдеться в повідомленні.

Початок акції заплановано на 19.00 біля будівлі Ради міністрів Болгарії в центрі столиці. Як зазначається, протестуючі заявили, що протягом сьогоднішнього дня в Софії будуть проходити акції з блокуванням доріг. Організатори також закликають людей приносити тенти і теплі речі, адже вони налаштовані залишитися біля будівлі уряду до виконання їхніх вимог.

Як повідомлялося, акції протесту почалися в Болгарії після того, як 9 липня силовики провели обшук в адміністрації президента Румена Радєва, який критикував і звинувачував уряд прем'єра Бойко Борисова в корупції. Крім відставки кабінету, мітингувальники вимагають нових парламентських виборів.