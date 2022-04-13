Протести в Берліні. Затримано 190 осіб

20:13 18 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 18 листопада, близько 10 тисяч німців вийшли з плакатами і гаслами протесту до Бранденбурзьких воріт. Жителі Берліна виступали проти введення карантинних обмежень.



Багато протестувальників були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Поліція закликала їх розійтися. Коли учасники акції не стали цього робити, проти них застосували водомети і сльозогінний газ.



Протестувальники, своєю чергою, кидали в поліціянтів пляшки, каміння і петарди і використовували перцевий спрей.



В результаті дев'ять поліціянтів постраждали, а 190 учасників акції були затримані.



Сьогодні в Бундестазі розглядали поправки до закону про захист від інфекційних хвороб, покликані забезпечити достатню правову основу для введення обмежувальних заходів під час пандемії.



Частина протестувальників намагалася прорватися через оточення навколо будівлі Рейхстагу, в результаті чого відбулися сутички з поліціянтами.