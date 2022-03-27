Протести в Білорусі: проти 231 людини відкрито кримінальну справу
10:25 03 листопада Київ, Україна
Після недільної акції протесту в Мінську Слідчий комітет порушив кримінальну справу відразу на 231 людину.
Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету Білорусі.
"Первомайським (м. Мінськ) районним відділом Слідчого комітету порушено кримінальну справу за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок, і активної участі в них за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 1 листопада в Мінську "пройшли несанкціоновані масові заходи, в ході яких затримано кілька сотень громадян, які грубо порушили громадський порядок".
"Їхні дії були пов'язані з явною непокорою вимогам представників влади і призвели до порушення роботи транспорту і організацій. Також пошкоджені об'єкти міської інфраструктури і автомобіль органів внутрішніх справ. Підозрюваними у скоєнні вищевказаного злочину визнана 231 особа. Вони допитані про обставини скоєння протиправних дій", - заявили в СК Білорусі.
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