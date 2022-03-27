Протести в Білорусі: проти 231 людини відкрито кримінальну справу

10:25 03 листопада Київ, Україна

Після недільної акції протесту в Мінську Слідчий комітет порушив кримінальну справу відразу на 231 людину.

Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету Білорусі.

"Первомайським (м. Мінськ) районним відділом Слідчого комітету порушено кримінальну справу за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок, і активної участі в них за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 1 листопада в Мінську "пройшли несанкціоновані масові заходи, в ході яких затримано кілька сотень громадян, які грубо порушили громадський порядок".