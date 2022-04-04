Протести у Вірменії. Атака будівлі парламенту

06:27 10 листопада Київ, Україна

Після підписання заяви про припинення військових дій на території Нагірного Карабаху, на вулиці Єревана вийшли незгодні з рішенням Ніколи Пашиняна. На їхню думку, прем'єр-міністр Вірменії не мав права самостійно приймати доленосні для країни рішення.



Протестувальники захопили трибуну Протестувальники захопили трибуну парламенту і вимагають сформувати новий уряд, який зможе скасувати участь у домовленостях з припинення бойових дій в Карабаху.



Нечисленна охорона намагалася перегородити натовпу шлях, проте протестувальники буквально зім'яли охоронців і увірвалися в зал засідань, після чого зайняли трибуну, з якої стали вимагати продовження бойових дій в Карабаху, пише видання.



"Ми вимагаємо Ніколу Пашиняна. Хто дав йому право підписувати таке?"- цитує тих, хто увірвався в зал засідань парламенту Вірменії, ТАСС.



Агентство повідомляє, що опозиційна парламентська фракція "Процвітаюча Вірменія" заявила про намір скликати позачергове засідання законодавчого органу для виходу Єревана з карабаських домовленостей. Про це заявила у вівторок журналістам депутатка Наїра Зограбян.



"Ми зараз радимося з юристами, як вчинити далі. Але для скасування цієї заяви - а це все-таки просто заява - потрібне позачергове засідання парламенту. Ми тепер працюємо над цим", - зазначила вона.



Також, на площі Республіки в Єревані перед будівлею уряду Вірменії зібралося кілька тисяч осіб. У натовпі лунають різні гасла і заклики, в тому числі про рух в бік будівлі парламенту і президентського палацу, про перекриття дороги в аеропорт, щоб не допустити втечі членів уряду.