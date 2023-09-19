Протести проти українського зерна в Болгарії викликані пропагандою росії - міністр

За словами міністра транспорту Болгарії Тодора Гвоздєйкова, протести проти імпорту українського зерна в країні спричинені російською пропагандою.

У неділю, 17 вересня, дезінформаційну кампанію продовжила голова Національної спілки пекарів та кондитерів Мар'яна Кукушева. Вона пояснила телеканалу Nova TV, що українську пшеницю нібито можна використовувати лише на корм, оскільки вона нібито містить хімічні сполуки "важких металів".



Це викликало реакцію Болгарського агентства з безпеки харчових продуктів, яке заявило, що в українській пшениці немає важких металів.



Продовольча агенція оголосила про посилення контролю та відбору зразків з кожної партії з України. На сьогодні відібрали 575 зразків української продукції та жодного відхилення від стандартів безпеки не виявили.



Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у неділю, 17 вересня, заявив, що реальної проблеми з імпортом української сільськогосподарської продукції немає, оскільки Болгарія має право визначати, які обсяги вона хоче приймати.



Як зазначає Euractiv, протест у Болгарії викликаний падінням цін на насіння соняшнику на світових ринках. Його учасники, зокрема, наполягають на тому, щоб місцеві переробні підприємства купували їхню продукцію за цінами на 15-20% вищими за ринкові. Однак це призведе до зростання цін на олію, що виробляється, яка фактично стане неконкурентоспроможною, пише видання.