Протести проти расизму тривають по всьому світу

У п'ятницю протестувальники по всьому світу знову вийшли на вулиці, щоб висловити обурення загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда в Сполучених Штатах і присутності расизму в їх власних країнах.
Найбільші демонстрації пройшли у Франкфурті і Гамбурзі. Багато хто тримав плакати з гаслами: «Твій біль - моя біль, твоя боротьба - моя боротьба». На одному плакаті було написано: «Скільки не було знято?».
У Лондоні на Трафальгарській площі десятки людей встали на коліна в знак солідарності з рухом Black Lives Matter. На плакатах були написи «Білі люди повинні робити більше» і «Справедливість для Муджінга», нагадуючи про смерть залізничника, який помер від COVID-19 після того, як йому не надали допомогу
Найбільші демонстрації пройшли у Франкфурті і Гамбурзі. Багато хто тримав плакати з гаслами: «Твій біль - моя біль, твоя боротьба - моя боротьба». На одному плакаті було написано: «Скільки не було знято?».
У Лондоні на Трафальгарській площі десятки людей встали на коліна в знак солідарності з рухом Black Lives Matter. На плакатах були написи «Білі люди повинні робити більше» і «Справедливість для Муджінга», нагадуючи про смерть залізничника, який помер від COVID-19 після того, як йому не надали допомогу
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