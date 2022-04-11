Протестувальників у Мінську розганяють світлошумовими гранатами. Є постраждалі

14:55 15 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 15 листопада, в Мінську відбулася чергова акція протесту. Для розгону демонстрантів силовики застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Як повідомляє Tut.by, на Площі Змін серед присутніх кількох тисяч осіб вибухнуло щонайменше чотири світлошумові гранати.

Очевидці розповіли агентству Інтерфакс, що після вибухів "кілька людей лежать на землі з травмами". Одна з постраждалих отримала травми в результаті влучання осколка світлошумової гранати, пише ТАСС.

фото: взрывы светошумовых гранат против народа в Минске

На початку акції перед тим, як затримувати людей, силовики розпилили сльозогінний газ. Onliner повідомляв також про застосування світлошумових гранат після початку мітингу.

Світлана Тихановська, яка балотувалася в президенти, також опублікувала відеозапис, на якому видно вибух, закликавши міжнародну спільноту заступитися за білоруський народ і права людини.

12 листопада в мінській лікарні помер 31-річний житель столиці Білорусі Роман Бондаренко. За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і відвезли на мікроавтобусі після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки на Площі Змін.