Протестувальників у Мінську розганяють світлошумовими гранатами. Є постраждалі

14:55 15 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 15 листопада, в Мінську відбулася чергова акція протесту. Для розгону демонстрантів силовики застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Як повідомляє Tut.by, на Площі Змін серед присутніх кількох тисяч осіб вибухнуло щонайменше чотири світлошумові гранати.

Очевидці розповіли агентству Інтерфакс, що після вибухів "кілька людей лежать на землі з травмами". Одна з постраждалих отримала травми в результаті влучання осколка світлошумової гранати, пише ТАСС.

На початку акції перед тим, як затримувати людей, силовики розпилили сльозогінний газ. Onliner повідомляв також про застосування світлошумових гранат після початку мітингу.

Світлана Тихановська, яка балотувалася в президенти, також опублікувала відеозапис, на якому видно вибух, закликавши міжнародну спільноту заступитися за білоруський народ і права людини.

12 листопада в мінській лікарні помер 31-річний житель столиці Білорусі Роман Бондаренко. За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і відвезли на мікроавтобусі після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки на Площі Змін.