Протестні акції в Білорусі не припиняться, заявила Тихановська

09:56 04 вересень Київ, Україна

Світлана Тихановська в інтерв'ю японському телеканалу NHK назвала білоруський народ рушійною силою щоденних протестів. І саме народ Білорусі може сильно вплинути на Олександра Лукашенка.



Тихановська також прокоментувала заяву Лукашенка щодо можливих нових президентських виборів після внесення зміни до Конституції країни. За її словами, повторне голосування має відбутися до прийняття поправок.



Вона додала, що народ не погодиться із запропонованим Лукашенком підходом, оскільки на це піде багато часу.



Крім того, Тихановська висловила стурбованість у зв'язку з можливим втручанням Росії у справи її країни.





