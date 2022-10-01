Протест російського репера – смерть замість мобілізації

12:40 01 жовтня Київ, Україна

Російський реп-виконавець і баттл-MC Іван Петунін, який писав треки і виступав під псевдонімом Walkie наклав на себе руки, стрибнувши з 11-го поверху. Інцидент стався у п'ятницю, 30 вересня, у російському Краснодарі. Про це повідомило місцеве видання 93.ру.

Інформацію підтвердили дівчина реп-музиканта, а також його знайомі. Петунін пішов із життя у віці 27 років.

У своєму Telegram-каналі він опублікував передсмертне відео та пояснив, що не бажає потрапити на війну.

"Я не готовий вбивати за будь-які ідеали. Для мене вбити людину, на війні або просто так, це те, чого я зробити не можу. Я не маю права взяти в руки автомат і стріляти по людях", - запевнив репер. .

За його словами, хоча у нього і є відстрочка від мобілізації, оскільки він проходив лікування в психоневрологічному диспансері, він упевнений, що мобілізація незабаром стане загальною.. Петунін заявив, що відстрочка його не врятує, оскільки всі частини тіла та "палець, щоб натискати на курок", у нього є.

"Я не готовий брати в руки зброю і вбивати собі подібних. Вибачте мені ті, хто мене любить, але іноді за свої принципи треба померти. І моє останнє рішення - це те, як саме я помру: від людей, на яких ми напали, (щоб - ред.) назавжди залишитися в історії як людина, яка підтримувала те, що відбувається, або висловити свій фінальний протест", - заявив він.

Він також розкритикував війну, яку почав глава правлячого режиму Росії Володимира Путіна.

"Я не розумію її причин, її суті. І, як на мене, ми всі стали заручниками одного маніяка, який дає нам вибір: або в'язниця, або армія, або той вихід, який я вибрав", - наголосив він.

Реп-виконавець закликав шанувальників послухати альбом, який випустив напередодні, а також побажав усім "закінчення війни та нормального життя".

Раніше повідомлялося, що у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області Росії відбулася стрілянина у військкоматі, в результаті якої поранено одну людину.

Пізніше росіянин, який відкрив стрілянину в Усть-Ілімському військкоматі, Руслан Зінін розповів місцевим слідчим мотиви свого вчинку: раніше на війні в Україні загинув його друг.