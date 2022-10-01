Протест російського репера – смерть замість мобілізації

Російський реп-виконавець і баттл-MC Іван Петунін, який писав треки і виступав під псевдонімом Walkie наклав на себе руки, стрибнувши з 11-го поверху. Інцидент стався у п'ятницю, 30 вересня, у російському Краснодарі. Про це повідомило місцеве видання 93.ру.
Інформацію підтвердили дівчина реп-музиканта, а також його знайомі. Петунін пішов із життя у віці 27 років.
У своєму Telegram-каналі він опублікував передсмертне відео та пояснив, що не бажає потрапити на війну.
За його словами, хоча у нього і є відстрочка від мобілізації, оскільки він проходив лікування в психоневрологічному диспансері, він упевнений, що мобілізація незабаром стане загальною.. Петунін заявив, що відстрочка його не врятує, оскільки всі частини тіла та "палець, щоб натискати на курок", у нього є.
Він також розкритикував війну, яку почав глава правлячого режиму Росії Володимира Путіна.
Реп-виконавець закликав шанувальників послухати альбом, який випустив напередодні, а також побажав усім "закінчення війни та нормального життя".
Раніше повідомлялося, що у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області Росії відбулася стрілянина у військкоматі, в результаті якої поранено одну людину.
Пізніше росіянин, який відкрив стрілянину в Усть-Ілімському військкоматі, Руслан Зінін розповів місцевим слідчим мотиви свого вчинку: раніше на війні в Україні загинув його друг.
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