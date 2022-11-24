Протест Пашиняна та розмірковування лукашенка: як пройшов саміт ОДКБ у Єревані

10:31 24 листопада Київ, Україна





У саміті ОДКБ взяли участь президент російської федерації володимир путін, президент білорусі олександр лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол



Напередодні зустрічі лідери говорили про те, що одним із найважливіших питань буде обговорення спільних заходів щодо надання допомоги Республіці Вірменія після загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.



Проте за результатами саміту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ, заявивши, що організація "недостатньо чітко оцінила" ситуацію між Вірменією та Азербайджаном та Баку "може розцінити це як зелене світло від організації для подальшої агресії". 23 листопада у столиці Вірменії Єревані відбувся саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) . Під час зустрічі лідерів Вірменія звинуватила партнерів у недостатній допомозі, а президент білорусі говорив про поразку росії в Україні.У саміті ОДКБ взяли участь президент російської федерації володимир путін, президент білорусі олександр лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян , президент Киргизької Республіки Садир Жопаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон і генсекретар ОДКБ Станіслав Зась.Напередодні зустрічі лідери говорили про те, що одним із найважливіших питань буде обговорення спільних заходів щодо надання допомоги Республіці Вірменія після загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.Проте за результатами саміту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ, заявивши, що організація "недостатньо чітко оцінила" ситуацію між Вірменією та Азербайджаном та Баку "може розцінити це як зелене світло від організації для подальшої агресії".

"На цей момент вважаю, що поданий на підписання проєкт... про спільні заходи щодо допомоги Республіці Вірменія не було достатньо доопрацьовано, і в такому вигляді, за всієї поваги, я не готовий підписувати ці документи", - заявив Пашинян.

Президент республіки білорусь лукашенко у свою чергу зазначив, що доля ОДКБ залежатиме від результату так званої "спецоперації" в Україні.



Лукашенко заявив, що якщо росія програє та "паде", то ОДКБ "буде під уламками".

"Якщо росія переможе, ОДКБ житиме. Якщо, не дай Боже, вона не переможе, ОДКБ не буде... І в наших країнах теж багато гарячих голів почали обговорювати цю проблему. Я відчуваю, що ми дійшли консенсусу, якщо, не дай Боже, росія впаде, це наше місце під цими завалами", — цитує лукашенка білоруське агентство БелТа.

У той самий час президент росії володимир путін під час саміту заявив, що "цього року динаміка спільної роботи в організації зросла".



Президент росії сказав, що організація надалі стежитиме за виконанням домовленостей з питань делімітації кордону, розблокування транспортних комунікацій, вирішення гуманітарних проблем тощо.



Глава країни - агресора путін висловив сподівання, що Баку і Єреван "врешті-решт укладуть мирний договір". Також він заявив про "ключову роль загального формату ОДКБ у врегулюванні ситуації на Південному Кавказі", а про ситуацію в Україні путін пообіцяв поінформувати колег окремо.

Нагадаємо, ОДКБ, так званий Ташкентський договір – це своєрідна "євразійська відповідь НАТО", військово-політичний союз Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, а також білорусі та росії. Кремль намагається представити ОДКБ як реальну альтернативу Північноатлантичному Альянсу і прагне збільшення авторитету цієї організації в системі міжнародних відносин.