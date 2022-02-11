Протест далекобійників загрожує бізнесу в Канаді та США

20:21 11 лютий Київ, Україна





Протестующие, требующие отмены коронавирусных ограничений в Канаде, заблокировали мост Амбассадор между Детройтом, штат Мичиган,



Грузовики перевозят около 25% всех товаров между двумя странами через мост, большая часть которой связана с автомобильным сектором.



Канадские власти заявили, что все больше обеспокоены экономическими последствиями протеста. Акция протеста дальнобойщиков против введения вакцины против коронавируса , которая блокирует движение на ключевом мосту, соединяющем Соединенные Штаты и Канаду, угрожает ослабить деловую активность в обеих странах.Протестующие, требующие отмены коронавирусных ограничений в Канаде, заблокировали мост Амбассадор между Детройтом, штат Мичиган, США , и Виндзором, Онтарио, Канада, в результате чего центр Оттавы остановился.Грузовики перевозят около 25% всех товаров между двумя странами через мост, большая часть которой связана с автомобильным сектором.Канадские власти заявили, что все больше обеспокоены экономическими последствиями протеста.

«Блокировки, незаконные демонстрации неприемлемы и негативно сказываются на бизнесе и производителях», — предупредил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в Палате общин.

В то время как мэр столицы Канады, Оттавы, объявил чрезвычайное положение в среду из-за демонстраций.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена находится в тесном контакте с канадскими официальными лицами, и выразила обеспокоенность тем, что блокада может также повлиять на экономику США, поскольку она «представляет риск для цепочек поставок и для автомобильной промышленности».



Представитель Ford Motor Company Саид Дип заявил, что блокада вынудила автопроизводителя сократить операции на своих заводах в провинции Онтарио в Оквилле и Виндзоре.



Представитель Toyota Скотт Вазин заявил, что компания не сможет ничего производить на трех канадских заводах до конца этой недели из-за блокады.



Блокада, начавшаяся почти две недели назад, побудила Министерство внутренней безопасности США выпустить предупреждение о том, что колонна дальнобойщиков может начать акции протеста уже в эти выходные в Лос-Анджелесе, Калифорния, на месте проведения Суперкубка Национальной футбольной лиги.





