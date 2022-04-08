Протасевич знову на зв'язку - білоруський в'язень Роман Протасевич почав вести Twitter

18:44 07 липня Київ, Україна

Білоруський блогер і журналіст Роман Протасевич , який на цей момент знаходиться під домашнім арештом, оголосив про відновлення своєї активної діяльності в соціальних мережах.



"Привіт, друзі. Це мій новий Twitter. Потихеньку повертаюся до життя в Інтернеті», - сказав він.



За словами Протасевича, тепер він буде на зв'язку в будь-який момент.

«Потихеньку повертаюся до життя в Інтернеті. Тепер завжди буду на зв'язку, ви в будь-який момент можете мені написати або що-небудь прокоментувати, я постараюся максимально швидко на це відповісти», - заявив Протасевич у відеозверненні.



У відповідь на один з коментарів він також заявив, що його процесуальний статус не змінився. При цьому Протасевич запевнив, що веде акаунт і відповідає на повідомлення самостійно, «без нагляду».

Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.



23 травня в аеропорту Мінська зробив примусову посадку літак Ryanair рейсом Афіни - Вільнюс.



Літак посадили нібито через повідомлення про мінування: в Мінтрансі Білорусі заявили, що повідомлення надійшло нібито від ХАМАС, а Олександр Лукашенко стверджував, що інформацію отримали зі Швейцарії. І ХАМАС, і влада Швейцарії спростували ці заяви. Швейцарський провайдер електронної пошти Proton Technologies AG заявив, що повідомлення про «замінування» надійшло вже після розвороту літака на Мінськ.



Рейсом летів колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого відразу після посадки затримали в аеропорту Мінська. Разом з ним затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.



Протасевич в Білорусі включений в список «причетних до терористичної діяльності». Telegram-канал Nexta активно висвітлював і допомагав координувати білоруські протести проти диктаторського режиму Олександра Лукашенка, які спалахнули в країні після фальсифікованих президентських виборів в серпні 2020 року.