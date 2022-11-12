Простий охоронець британського посольства у Берліні виявився російським шпигуном

10:19 12 листопада Київ, Україна

Колишньому охоронцеві посольства Великобританії у Берліні 58-річному Девіду Баллантайну Сміту загрожує до 14 років ув'язнення. Чоловік визнав звинувачення у шпигунстві на користь росії. Про це у п'ятницю, 11 листопада, повідомляє The Financial Times.

Британський громадянин визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення. Злочини були скоєні з жовтня 2020 по серпень 2021 року.

Сміта заарештували німецькою поліцією 10 серпня минулого року і екстрадували до Великобританії у квітні.

Звинувачення включали спробу зв'язатися з генерал-майором Сергієм Чухуровим, військовим аташе російського посольства в Берліні, з інформацією про осіб, адреси та номери телефонів низки державних службовців.

Він також зізнався у відеозйомці системи відеоспостереження в посольстві, що дозволило йому зібрати інформацію про її роботу та план будівлі. 5 серпня 2021 року чоловік передав російській державі інформацію про будівлю посольства, а також зробив несанкціоновані фотокопії документів.

Нагадаємо, британський уряд розпорядився засекретити деякі документи у зв'язку з розслідуванням смерті жінки, вбитої нервово-паралітичною речовиною Новачок після замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.

Зазначимо, колишні працівники російського посольства, вислані з Нідерландів навесні, працювали на російську розвідку та займалися контршпигунством.