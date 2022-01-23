Чи просив Китай Росію не нападати на Україну під час Олімпіади у Пекіні?

10:48 23 січень Київ, Україна

У незручній ситуації опинився уряд Китаю після того, як агентство Bloomberg розповіло про прохання Сі Цзіньпіна до Путіна не затьмарювати наступом на Україну олімпійських ігор, що проводяться в Пекіні.. Виправдовуючись перед Кремлем, посольство Китаю в Росії відмовилося від таких слів свого глави держави, назвавши публікацію фейком та провокацією.

На сторінці дипломатичного представництва у Twitter з'явилася відповідна заява.

Як бачимо, у своїй виправдувальній заяві китайські дипломати слово в слово дотримувалися висловів «російських братів», щоб довести свою проросійську позицію щодо українського питання.

У статті Bloomberg йшлося про те, що глава Китаю не хотів би, щоб "Путін затьмарив важливий для Китаю момент, спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою".

Такі слова у МЗС РФ розцінили як інформаційну спецоперацію американських спецслужб. Втім, це вже нікого не здивує, адже у всіх бідах Росії видно «підступи підступних американців», а не власні політичні промахи.