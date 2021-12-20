Американці, які пройшли вакцинацію, можуть вільно подорожувати

13:45 03 квітень Київ, Україна

Як повідомило агентство Associated Press, Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) дозволив всім, хто пройшов повну вакцинацію проти коронавірусу, подорожувати по країні без проходження тестування на коронавірус і не вирушаючи на самоізоляцію.

У той самий час директорка CDC Рошель Валенськи закликала до обережності і сказала, що вона "виступає проти звичайних поїздок в цілому", з огляду на зростання кількості хворих.

За даними CDC, більше ніж 100 мільйонів осіб в США (близько 30% населення) отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19. Людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після отримання останньої необхідної дози.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення повноцінних туристичних подорожей за кордон можливе лише після завершення вакцинації населення від коронавірусу.