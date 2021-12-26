Прощання з принцом Філіпом і хвилина мовчання в Британії

11:44 17 квітень Київ, Україна

У Великобританії проходять траурні заходи, пов'язані зі смертю герцога Единбурзького принца Філіпа. Сьогодні, 17 квітня, ввечері Британія завмре у загальнонаціональній хвилині мовчання, що стане частиною церемонії прощання з принцом Філіпом. Про це повідомляє посольство Великобританії в Україні в Twitter.

Відзначається, що хвилина мовчання буде оголошена о 17 годині за київським часом.

"Частиною церемонії прощання з Його Королівською Високістю Принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, стане загальнонаціональна хвилина мовчання в Британії, яка відбудеться 17 квітня о 17:00 за Києвом", - йдеться в пості.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня. Свої останні дні герцог Единбурзький провів у Віндзорському замку. До його похорону в Британії триває національний траур.