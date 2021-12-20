Пропагандисти РФ запустили фейк про "розстріл" мігрантів у Прилуках, підставивши Білорусь

20:46 01 грудень Київ, Україна

У мережі Інтернет російські пропагандисти почали тиражувати зняте тепловізійною камерою відео розстрілу групи осіб «в українському місті Прилуки».

Спочатку відео з'явилося в соціальних мережах, звідки блискавично перекочувало у всеросійські ЗМІ. Пропагандисти стверджують, що на кадрах знято «розстріл українськими прикордонниками групи біженців».

«Доказом» того, що події відбуваються саме в українському місті Прилуки у Чернігівській області, пропагандисти називають напис «PRILUKI» у лівому верхньому куті відео, знятому в інфрачервоному діапазоні.

Однак у певний момент у представників російських спецслужб, що зробили цей безглуздий фейк, щось пішло не так. Мабуть, у школі більшість із них справді прогулювали уроки географії. Адже, як показують події у Криму та на Донбасі, росіяни не здатні не лише орієнтуватися на місцевості, через що регулярно «губляться» на українській території, а й елементарне користування сервісом Google maps для них — тягар.



Річ в тому, що Прилуки, в районі яких і були, зважаючи на все, зняті кадри розстрілу мігрантів — це прикордонне село в Брестській області Білорусі.

Власне, у цьому районі й відбуваються останні події гібридної атаки мігрантами з боку «Союзної держави» на Європейський Союз. Тому, кадрам з розстрілом білоруськими прикордонниками мігрантів, які російські пропагандисти самі ж жваво поширили, нашвидкуруч склепавши безглуздий фейк про «українські Прилуки», дивуватися не доводиться. На відміну від подиву темпами, якими деградують російські спецслужби. Власне, їхні представники самі констатують це у своїх Telegram-каналах.

Наприклад, офіцер загону психологічних операцій севастопольської розвідувальної бригади ЗС РФ «Уразметов», усвідомивши всю епічність фейку, написав у своєму Telegram не що інше, як: