19:59 15 квітня Київ, Україна

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян запропонувала забрати з Конституції Росії статтю про заборону цензури. З її слів, свобода слова призведе до «розвалу країни».

"Було два періоди в історії Росії, коли у нас не було або майже не було цензури: це період з 1905 по 1917 рік і період перебудови і наступних 90-х. Ми пам'ятаємо, чим це скінчилося. Обидва рази це закінчилося розвалом країни. Тому що не може велика держава існувати без контролю за інформацією", - заявила Симоньян

Симоньян заявила, що внести до Конституції статтю про заборону цензури Росію змусив Захід, у якого при цьому "цензура цвіте махровим кольором". Вона додала, що свобода слова «загалом не в нашій історичній традиції».

"Цензура спочатку виникла на Русі ще до того, як виникли будь-які відомі письмові пам'ятники, з яких перший — «Слово про похід Ігорів». Цензура існувала до нього. Це цензура, яка оберігала від єретичності, наприклад", - сказав Симоньян.

Симоньян назвала «нісенітницею собачої» заяви представників Заходу про те, чи не може бути розвиненої економіки там, де немає розвиненої політичної системи, і закликала брати приклад із Китаю.

"Подобається вам економіка Китаю? Мені ось подобається. Там що є якась свобода політичного та інформаційного життя країни? Її близько немає і не було коли. Може, й непогано?" - заявила пропагандистка.

На думку Симоньян, запровадження цензури «ждуть усі» росіяни, і зараз саме час «переглянути взагалі все», що пов'язане з інформаційною та культурною політикою країни.

Наразі свобода слова декларується лише у Конституції РФ, а насправді її немає взагалі. Знищено останні осередки свободи слова — наприклад, незалежні ЗМІ.

А що далі... заборона на сміх?