Головний редактор RT Маргарита Сімоньян запропонувала забрати з Конституції Росії статтю про заборону цензури. З її слів, свобода слова призведе до «розвалу країни».
Симоньян заявила, що внести до Конституції статтю про заборону цензури Росію змусив Захід, у якого при цьому "цензура цвіте махровим кольором". Вона додала, що свобода слова «загалом не в нашій історичній традиції».
Симоньян назвала «нісенітницею собачої» заяви представників Заходу про те, чи не може бути розвиненої економіки там, де немає розвиненої політичної системи, і закликала брати приклад із Китаю.
На думку Симоньян, запровадження цензури «ждуть усі» росіяни, і зараз саме час «переглянути взагалі все», що пов'язане з інформаційною та культурною політикою країни.
Наразі свобода слова декларується лише у Конституції РФ, а насправді її немає взагалі. Знищено останні осередки свободи слова — наприклад, незалежні ЗМІ.
А що далі... заборона на сміх?
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