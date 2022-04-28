Пропаганда на користь "Талібану": МВС Афганістану затримало чотирьох журналістів

Журналісти були затримані афганськими правоохоронцями після відвідин району, захопленого бойовиками радикальної організації "Талібан".
Про це повідомляє ArianaNews у вівторок, 27 липня.
За даними МВС Афганістану, три репортери радіостанції Міллат чаг і оператор агентства Сіньхуа відвідали район Спін-Болдак.
За даними МВС Афганістану, три репортери радіостанції Міллат чаг і оператор агентства Сіньхуа відвідали район Спін-Болдак.
За словами чиновника, Афганістан дотримується свободи слова, але будь-хто, хто пропагує "на користь ворога і терористів і проти національних інтересів Афганістану, порушує закон".
Правоохоронці проведуть розслідування щодо журналістів.
У свою чергу правозахисна організація Amnesty International висловила стурбованість у зв'язку із затриманням репортерів в Кандагарі і закликала звільнити їх.
Раніше у вівторок стало відомо, що таліби знеструмили столицю Афганістану. В результаті підриву опор ліній електропередач знеструмлено кілька провінцій, в тому числі Кабул.
Через бойові дії влада Афганістану ввела комендантську годину в 31 провінції країни на тлі зростаючої загрози безпеці.
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