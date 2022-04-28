Пропаганда на користь "Талібану": МВС Афганістану затримало чотирьох журналістів

21:26 27 липня Київ, Україна

Журналісти були затримані афганськими правоохоронцями після відвідин району, захопленого бойовиками радикальної організації "Талібан".

Про це повідомляє ArianaNews у вівторок, 27 липня.



За даними МВС Афганістану, три репортери радіостанції Міллат чаг і оператор агентства Сіньхуа відвідали район Спін-Болдак.

"Журналісти затримані через ведення пропаганди на користь "Талібану", - заявив представник міністерства Мірваїс Станекзай.

За словами чиновника, Афганістан дотримується свободи слова, але будь-хто, хто пропагує "на користь ворога і терористів і проти національних інтересів Афганістану, порушує закон".