Пропаганда на користь "Талібану": МВС Афганістану затримало чотирьох журналістів

21:26 27 липня Київ, Україна

Журналісти були затримані афганськими правоохоронцями після відвідин району, захопленого бойовиками радикальної організації "Талібан".
 
Про це повідомляє ArianaNews у вівторок, 27 липня.

За даними МВС Афганістану, три репортери радіостанції Міллат чаг і оператор агентства Сіньхуа відвідали район Спін-Болдак.
"Журналісти затримані через ведення пропаганди на користь "Талібану", - заявив представник міністерства Мірваїс Станекзай.
За словами чиновника, Афганістан дотримується свободи слова, але будь-хто, хто пропагує "на користь ворога і терористів і проти національних інтересів Афганістану, порушує закон".

Правоохоронці проведуть розслідування щодо журналістів.

У свою чергу правозахисна організація Amnesty International висловила стурбованість у зв'язку із затриманням репортерів в Кандагарі і закликала звільнити їх.

Раніше у вівторок стало відомо, що таліби знеструмили столицю Афганістану. В результаті підриву опор ліній електропередач знеструмлено кілька провінцій, в тому числі Кабул.

Через бойові дії влада Афганістану ввела комендантську годину в 31 провінції країни на тлі зростаючої загрози безпеці.