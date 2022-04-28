Прокуратура Аргентини звинуватила лікаря Марадони у вбивстві

06:24 30 листопада Київ, Україна

39-річному лікарю Леопольду Луке пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві футболіста Дієго Марадони.

В рамках розслідування поліція провела обшуки в будинку і робочому кабінеті лікаря, були вилучені мобільні телефони, комп'ютери та медична документація, в тому числі історія хвороби Марадони.



Лікар підозрюється в ненавмисному вбивстві, ненаданні допомоги і залишенні хворого без нагляду. Розслідування почали після свідчень дочок Марадони, які засумнівалися в діях і кваліфікації Луке.



Марадона був похований в четвер після приватної церемонії, де були присутні всього два десятки людей. Він помер від серцевого нападу в будинку за межами Буенос-Айреса, де відновлювався після операції на мозку 3 листопада. Він страждав від цілої низки медичних проблем, деякі з яких були пов'язані із зловживанням наркотиками та алкоголем.



