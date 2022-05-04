Прокремлівські пропагандисти готують громадян росії до ядерної війни

Стиснувши сітку мовлення до безперервного марафону військових ток-шоу, прокремлівські пропагандисти різко посилили заклики до використання ядерної зброї, пояснюючи мільйонам громадян росії, що "третя світова можлива і не безпрограшна".
Включеній в списки санкцій Заходу, симоньян не вперше довіряють бути рупором найвойовничіших планів кремля. У січні 2021 року вона де-факто анонсувала силовий сценарій в Україні, звернувшись із закликом: «росія-матінка, забери Донбас додому!».
Тепер же симоньян пояснює, що невдача з демілітаризацією України, де, очевидно, буксує військова кампанія, не змусить володимира путіна «скласти лапки».
Тепер же симоньян пояснює, що невдача з демілітаризацією України, де, очевидно, буксує військова кампанія, не змусить володимира путіна «скласти лапки».
На «Росії 1» тим часом йдуть далі, обіцяючи, що європейські столиці перетворяться на пил раніше, ніж хтось схаменеться.
Гість Скабеєвої, депутат від ЛДПР Олексій Журавльов, запропонував цілитися в Лондон.
На застереження про те, що "у такій війні не виживе ніхто", Журавльов відповів, що "Сармат" ракета, що "не збивається".
З такою самою ініціативою у Twitter виступив керівник фракції «Справедлива росія» Сергій Миронов: «Ми попереджали про удари по центрах прийняття рішень. Але вони приймаються не в Києві, а в Лондоні, Вашингтоні, Бонні. Хочуть удари по них?
Успіхи пропаганди щодо введення населення у військовий гіпноз колосальні: згідно з «Левада-центром», майже 70% вважають, що справи в країні йдуть "у вірному напрямку". Але поки що росіяни впиваються державною ейфорією, у тих, хто ближче до кремля, починають тремтіти коліна.
Деякі в російських елітах серйозно налякані, що путін справді зважиться використати останній ядерний козир, розповіли Bloomberg джерела серед кремлівських інсайдерів. За їхніми словами, президент відмовляється слухати застереження, стиснув і так вузьке коло радників і впевнений, що народ готовий страждати заради його уявлення національної величі.
Успіхи пропаганди щодо введення населення у військовий гіпноз колосальні: згідно з «Левада-центром», майже 70% вважають, що справи в країні йдуть "у вірному напрямку". Але поки що росіяни впиваються державною ейфорією, у тих, хто ближче до кремля, починають тремтіти коліна.
Деякі в російських елітах серйозно налякані, що путін справді зважиться використати останній ядерний козир, розповіли Bloomberg джерела серед кремлівських інсайдерів. За їхніми словами, президент відмовляється слухати застереження, стиснув і так вузьке коло радників і впевнений, що народ готовий страждати заради його уявлення національної величі.
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