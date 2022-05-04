Прокремлівські пропагандисти готують громадян росії до ядерної війни

08:38 02 травня Київ, Україна

Стиснувши сітку мовлення до безперервного марафону військових ток-шоу, прокремлівські пропагандисти різко посилили заклики до використання ядерної зброї, пояснюючи мільйонам громадян росії, що "третя світова можлива і не безпрограшна".

«Або ми програємо в Україні, або починається третя світова. Особисто я вважаю більш реалістичним сценарій третьої світової», - заявила в ефірі Володимира Соловйова керівник Russia Today маргарита симоньян.

Включеній в списки санкцій Заходу, симоньян не вперше довіряють бути рупором найвойовничіших планів кремля. У січні 2021 року вона де-факто анонсувала силовий сценарій в Україні, звернувшись із закликом: «росія-матінка, забери Донбас додому!».



Тепер же симоньян пояснює, що невдача з демілітаризацією України, де, очевидно, буксує військова кампанія, не змусить володимира путіна «скласти лапки».

«Що, зрештою, все це закінчиться ядерним ударом, мені видається все ж таки ймовірнішим, ніж такий розвиток подій. На мій жах», - сказала вона.

"Ми в рай, а вони просто здохнуть", - додав до промови симоньян Соловйов.

На «Росії 1» тим часом йдуть далі, обіцяючи, що європейські столиці перетворяться на пил раніше, ніж хтось схаменеться.

"Берлін - 106 секунд, до Парижа - 200 секунд", - такий підльотний час ракети "Сармат" з Калінінграда, повідомила Ольга Скабеєва у програмі "60 хвилин", демонструючи слайд з балістичними траєкторіями.

Гість Скабеєвої, депутат від ЛДПР Олексій Журавльов, запропонував цілитися в Лондон.

«Один Сармат. Були британські острови і немає британських островів», — пообіцяв він.

На застереження про те, що "у такій війні не виживе ніхто", Журавльов відповів, що "Сармат" ракета, що "не збивається".

"А у нас є чим збивати, подивимося", - сказав він.

З такою самою ініціативою у Twitter виступив керівник фракції «Справедлива росія» Сергій Миронов: «Ми попереджали про удари по центрах прийняття рішень. Але вони приймаються не в Києві, а в Лондоні, Вашингтоні, Бонні. Хочуть удари по них?



Успіхи пропаганди щодо введення населення у військовий гіпноз колосальні: згідно з «Левада-центром», майже 70% вважають, що справи в країні йдуть "у вірному напрямку". Але поки що росіяни впиваються державною ейфорією, у тих, хто ближче до кремля, починають тремтіти коліна.



Деякі в російських елітах серйозно налякані, що путін справді зважиться використати останній ядерний козир, розповіли Bloomberg джерела серед кремлівських інсайдерів. За їхніми словами, президент відмовляється слухати застереження, стиснув і так вузьке коло радників і впевнений, що народ готовий страждати заради його уявлення національної величі.