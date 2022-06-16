Виробництво російських процесорів Baikal-S припиняється через санкції

Низка великих структур у російській федерації, включаючи "Сбербанк", розраховували на значні партії російських серверних процесорів Baikal-S, щоб виконати вимоги щодо "імпортозаміщення".
Однак тепер російським компаніям доведеться шукати способи паралельного імпорту серверів, оскільки альтернативи не буде. Байкал Електронікс скасував випуск і продаж процесорів Baikal-S, оскільки з компанією відмовився співпрацювати тайванський виробник TSMC.
Раніше «Байкал Електронікс» мав великі плани на ринок процесорів. Так, до кінця року планувалося замовити у тайванської TSMC 300 тис. процесорів, а до 2025 року - збільшити показник удвічі.
Однак Тайвань приєднався до міжнародних економічних санкцій проти росії через напад на Україну.
Санкції, запроваджені після початку війни в Україні, забороняють росії імпортувати найкраще обладнання для запуску сучасного та конкурентоспроможного виробництва мікросхем.
На постачання обладнання для виробництва чіпів за технологіями 65 та 90 нанометрів діє ембарго.
Більшість найбільших світових виробників чіпів, включаючи Intel, Samsung, TSMC і Qualcomm, повністю припинили постачання до росії після того, як США, Великобританія та Європа ввели експортний контроль за продукцією. Це призвело до дефіциту більш простих чіпів, які застосовуються при виробництві автомобілів, побутової техніки та озброєнь. Також радикально скоротилися постачання більш сучасних напівпровідників, що використовуються в ІТ-обладнанні та електроніці.
Однак тепер російським компаніям доведеться шукати способи паралельного імпорту серверів, оскільки альтернативи не буде. Байкал Електронікс скасував випуск і продаж процесорів Baikal-S, оскільки з компанією відмовився співпрацювати тайванський виробник TSMC.
Раніше «Байкал Електронікс» мав великі плани на ринок процесорів. Так, до кінця року планувалося замовити у тайванської TSMC 300 тис. процесорів, а до 2025 року - збільшити показник удвічі.
Однак Тайвань приєднався до міжнародних економічних санкцій проти росії через напад на Україну.
Санкції, запроваджені після початку війни в Україні, забороняють росії імпортувати найкраще обладнання для запуску сучасного та конкурентоспроможного виробництва мікросхем.
На постачання обладнання для виробництва чіпів за технологіями 65 та 90 нанометрів діє ембарго.
Більшість найбільших світових виробників чіпів, включаючи Intel, Samsung, TSMC і Qualcomm, повністю припинили постачання до росії після того, як США, Великобританія та Європа ввели експортний контроль за продукцією. Це призвело до дефіциту більш простих чіпів, які застосовуються при виробництві автомобілів, побутової техніки та озброєнь. Також радикально скоротилися постачання більш сучасних напівпровідників, що використовуються в ІТ-обладнанні та електроніці.
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