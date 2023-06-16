Виробництво боєприпасів: міністри НАТО мають намір зустрітися з керівниками оборонних компаній

07:21 13 червня Київ, Україна





Відомо, що союзники Києва вивчають можливості продовження постачання військового обладнання Україні. Уряди закликають оборонні компанії збільшувати виробництво, у той час, як компанії вимагають чітких та довгострокових сигналів про попит, щоб виправдати інвестиції в нові виробничі потужності, ланцюжки поставок та персонал. Міністри оборони країн НАТО планують провести зустріч із керівниками 25 провідних оборонних компаній Заходу 15 червня. Метою зустрічі є розвиток виробництва боєприпасів.Відомо, що союзники Києва вивчають можливості продовження постачання військового обладнання Україні. Уряди закликають оборонні компанії збільшувати виробництво, у той час, як компанії вимагають чітких та довгострокових сигналів про попит, щоб виправдати інвестиції в нові виробничі потужності, ланцюжки поставок та персонал.

"Серед представників оборонної промисловості є надія, що ця зустріч стане кроком уперед у роботі над майбутнім планом дій. Однак, як повідомили джерелу, офіційний порядок денний зустрічі поки не оприлюднений, і конкретних результатів не передбачається", - йдеться в публікації.

Серед запрошених – переважно чиновники та керівники оборонних компаній, які виробляють різні види боєприпасів, такі як ракети та реактивні снаряди.



Зустріч з представниками промисловості "особливо буде зосереджена на боєприпасах, що визначають результат бою", повідомив напередодні зустрічі один із чиновників НАТО.



З боку європейської оборонної промисловості запрошено бельгійську FN Herstal, французько-італійську MBDA, фінську Patria, німецьку Rheinmetall, норвезьку Nammo, KNDS - об'єднання німецької KMW і французьку Nexter, італійську Leonardo, а також турецьку Roketsan.



Очікується також участь представників деяких галузей промисловості зі східного флангу НАТО – болгарського Арсеналу та празької Чехословацької групи.



США будуть представлені компаніями Raytheon Technologies і Lockheed Martin, які виробляють ракетні комплекси Javelin, HIMARS і Patriot, що постачають українським Збройним силам.



До списку запрошених компаній також увійдуть виробники безпілотників, такі як турецька Baykar та португальська Tekever, а також британська BAE Systems, румунська Romarm, хорватський виробник бойових танків Đuro Đaković Grupa, естонська Milrem Robotics та бельгійська Thales.