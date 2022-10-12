Виробники HIMARS анонсували нові моделі з дальністю польоту до 1000 км

15:39 12 жовтня Київ, Україна

Виробники системи HIMARS, Lockheed Martin представили на виставці озброєння AUSA 2022 ракети M142 HIMARS та M270 MLRS з дальністю польоту до 1000 км.



Про це повідомляє Janes.



За словами віцепрезидента Lockheed Martin Поли Хартлі, перші випробування ракети заплановані на 2023 рік. Тоді ж заплановано випуск таких ракет. На виробництво 54 тестових ракет PrSM для M142 HIMARS та M270 MLRS було виділено понад $70 млн.



Повідомляється, що виробник планує модернізувати ракети завдяки технології Precision Strike Missile (PrSM) у чотири етапи. Збільшення дальності ураження ракет до 1000 км намічено на четвертий етап, і це залежить від затвердження плану в армії США (орієнтовно до кінця жовтня 2022).



Lockheed Martin офіційно заявляє про планову дальність ураження до 650 км, а наявні балістичні ракети ATACMS можуть вражати цілі на 300-кілометровій відстані.



Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про чотири нові HIMARS в Україні.