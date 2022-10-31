Виробник шин Bridgestone піде з росії протягом кількох місяців

Японська компанія - виробник шин Bridgestone розпочала процес пошуку покупця на свої активи в рф. Очікується, що процес пошуку покупця та закриття угоди триватиме кілька місяців.
Bridgestone був присутній на російському ринку з 1998 року, на її заводі в Ульяновську та в московському офісі понад 1000 робочих місць, після початку війни в Україні Bridgestone оголосила про заморожування нових інвестицій в рф та припинення діяльності заводу в Ульяновську.
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