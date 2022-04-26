Проєкт Північний потік-2: Норвегія умиває руки

20:06 26 листопада Київ, Україна





Санкції США поширюються не тільки на "Північний потік-2", а й організації, що мають хоч якесь відношення до проєкту, з цієї причини норвезька компанія DNV GL згорнула діяльність і відмовилася від подальшого надання своїх послуг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Як пояснила Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), її робота по проєкту "Північний потік-2" полягала в розгляді документації та перевірці будівельних робіт на предмет відповідності стандартам. Ця діяльність включала моніторинг тестування і підготовку обладнання, що використовується на суднах під час прокладання газопроводу. Компанія також повинна була видати сертифікат відповідності після задовільного завершення будівництва.





При цьому недобудована ділянка газопроводу знаходиться в водах Данії, і відповідно до правил місцевого регулятора, Датського енергетичного агентства (DEA), компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG має право найняти будь-яку третю сторону, яка зможе надати сертифікат відповідності, який підтверджує, що газопровід відповідає чинному законодавству країни.

Напередодні Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, в якій сказано, що проєкти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" спрямовані на підрив енергетичної безпеки Європи.



Нагадаємо, раніше США розширили санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Санкції тепер будуть застосовуватися, в тому числі проти компаній, що надають послуги, потужності або фінансування для поліпшення або встановлення устаткування суден, які будуть продовжувати будівництво трубопроводу по дну Балтійського моря.



Згідно з директивами, опублікованими в жовтні Державним департаментом США, компанії повинні припинити надання послуг з надання або експлуатації суден, що беруть участь в прокладанні труб для трубопроводу протягом 30 днів.



США ввели санкції проти "Північного потоку-2" в кінці 2019 року. Після цього європейські підрядники "Газпрому", які займалися укладанням трубопроводу, припинили роботу і відкликали судна, наприклад, швейцарська компанія AllSeas.

Російська влада тоді заявила, що РФ здатна самостійно добудувати газопровід. Після цього в США з'явилися ще кілька проєктів санкцій проти "Північного потоку-2", які пропонували конгресмени: перший був запропонований сенаторами, а другий, більш м'який, підготували члени палати представників.