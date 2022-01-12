Проект Гімалайського мосту розпалює нову напруженість між Китаєм та Індією.

17:08 12 січень Київ, Україна





Аналітик Демієн Саймон нещодавно поділився супутниковим знімком району, на якому було видно конструкцію у вигляді Напруженість між Індією та Китаєм знову наростає у гімалайському регіоні Ладакх через новий міст, збудований китайцями на березі озера Пангонг Цо у східній частині Ладакху.. Аналітики кажуть про можливість продовження сутичок між двома ядерними державами.Аналітик Демієн Саймон нещодавно поділився супутниковим знімком району, на якому було видно конструкцію у вигляді мосту , що з'єднує два

береги озера Пангонг Цо.

Глава відділу досліджень миру та конфліктів Упсальського університету Швеції професор Ашок Суейн заявив, що це явна ознака того, що Китай не планує йти з районів Індії, які він узяв під свій контроль у 2020 році.



Суейн підкреслює, що Індії не вистачає військової сили, щоб підштовхнути Китай до згоди на деескалацію. Він каже, що президент Китаю Сі Цзінпін перемагає ескалацію прикордонного конфлікту, тоді як політичний розрахунок прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді змушує його применшувати китайську агресію, і в цьому контексті розмежування — найкраще, на що Індія може сподіватися.



Це протистояння в холодному гімалайському регіоні також відбувається на тлі звинувачень Пекіна у будівництві на індійській стороні. Індія розкритикувала Китай за будівництво мосту в східному Ладакху, який, за твердженням Міністерства закордонних справ Індії, зводився на територіях, які вже близько 60 років знаходяться під незаконною окупацією китайцями.



Підтверджуючи дослідження, Аріндам Багчі, офіційний представник MІД Індії, сказав: «Адміністрація уважно стежить за твердженнями про те, що Китай будує міст через озеро Пангонг. Землю, на якій будується цей міст, було незаконно окуповано. Китаєм упродовж 60 років».



Різко відреагувавши на звинувачення Індії, офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу для ЗМІ сказав: «Я хочу наголосити, що будівництво інфраструктури Китаю на його території повністю підпадає під його суверенітет і спрямоване на захист

територіального суверенітету та безпеки Китаю».

Давно тліюча суперечка



Фундаментальною причиною напруженості між двома країнами, за словами старшого наукового співробітника та содиректора Китаю, Східної Азії в Центрі Стімсона Юн Суна, є суперечка про територію, і обидві сторони хочуть просунути свої позиції та зміцнити свої претензії.. Сунь сказав, що китайці також можуть пред'явити власні скарги на нарощування озброєнь Індією в спірному регіоні.. В результаті виходить класична інфраструктурна гонка, схожа на гонку озброєнь.



Експерти кажуть, що мета цього нового мосту — прискорити військові дії у разі потреби, скоротивши відстань до іншої сторони приблизно на 125 кілометрів.. За оцінкою Соні, НВАК буде готова до конфлікту до 2023 року, і тоді фактично вступ у війну стане лише питанням часу.



Напружене протистояння



Апарна Панде, науковий співробітник та директор Ініціативи Гудзонівського інституту з майбутнього Індії та Південної Азії, наголосила, що завжди буде напруженість на кордоні між двома ядерними країнами, в яких один навпроти одного стоять понад 200 000 військовослужбовців.

"Чим агресивніше Китай поводитиметься на кордоні, у Південній Азії та в регіоні Індійського океану, тим більше Індія чинитиме опір і зближуватиметься з США та їх союзниками. Чим менш агресивний Китай, тим більше Індія продовжуватиме політику хеджування та балансування", - наголошує Панде.

Всупереч думці Панде, Крейг Сінглтон, ад'юнкт-науковий співробітник Фонду захисту демократії — неупередженої дослідницької групи, яка займається питаннями зовнішньої політики та національної безпеки, — сказав, що китайські лідери явно стурбовані зв'язками Нью-Делі з Вашингтоном, які вже поглиблюються, не кажучи вже про Токіо. .



Зберігаючи активну присутність на кордоні з Індією та шукаючи важелі впливу на Нью-Делі, Китай може намагатися змусити керівництво Індії вдатися до політичних поступок.



Сінглтон вважає, що Китай намагається встановити важелі впливу на Індію, заперечуючи її територіальну цілісність, не займаючись безглуздим експансіонізмом.. Однак залишається незрозумілим, наскільки далеко Пекін готовий зайти, протидіючи Нью-Делі, тоді як його лідери стикаються із серйозними внутрішніми економічними проблемами і дедалі більше опиняються в ізоляції на світовій арені.