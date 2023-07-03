Тривають нічні заворушення у Франції: затримано 3200 людей

16:42 03 липня Київ, Україна

Шість діб у Франції не вщухають нічні заворушення. На боротьбу з протестувальниками залучено безліч поліціянтів. Як повідомив телеканал BFM TV з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Жеральда Дарманіна, лише за п'ять днів з вівторка, 27 червня, до неділі, 2 липня, було заарештовано близько 3200 людей.

Він наголосив, що 60% затриманих не мають кримінального минулого.

Середній вік заарештованих – 17 років. Серед них є діти 12-13 років, які робили підпали та нападали на поліцію чи інших посадових осіб.

У ніч проти понеділка, 3 липня, у зв'язку з порушенням порядку було затримано 157 осіб, у тому числі 20 – у Парижі. Як пише BFM TV, це набагато менше, ніж попередні ночі і може свідчити про поступову нормалізацію ситуації.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон закликав МВС зберегти "масовану присутність" поліції на місцях, щоб гарантувати "повернення до спокою".

Нагадаємо, масові вуличні заворушення у Франції почалися ввечері 27 червня у зв'язку із загибеллю від рук поліціянта 17-річного Наеля М. Вони охопили Париж і передмістя, а також низку інших міст.

Групи протестувальників грабували магазини, підпалювали автомобілі та сміттєві баки. До охорони громадського порядку залучили 45 тисяч правоохоронців.

Згідно з офіційною версією, юнак, перебуваючи за кермом автомобіля, відмовився зупинитись на вимогу правоохоронця, через що по ньому відкрили вогонь. Розпочато розслідування для з'ясування всіх обставин події. Поліціянта, який вистрілив у підлітка, взято під варту.