Продовження повноважень генсека НАТО Столтенберга є "завершеною справою" - ЗМІ

14:34 30 червня Київ, Україна





Американський чиновник сказав, що продовження повноважень генерального секретаря є "завершеною справою". На питання, чи це так, високопоставлений дипломат із Західної Європи відповів "так", додавши, що це "буде офіційно оформлено наступного тижня". Високопоставлений дипломат зі Східної Європи та високопосадовець НАТО також підтвердили, що в Альянсі існує консенсус щодо продовження повноважень Столтенберга. Генсек НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на один рік, пише Politico з посиланням на інформацію чотирьох джерел, знайомих із цим рішенням. Продовження його повноважень є "завершеною справою".Американський чиновник сказав, що продовження повноважень генерального секретаря є "завершеною справою". На питання, чи це так, високопоставлений дипломат із Західної Європи відповів "так", додавши, що це "буде офіційно оформлено наступного тижня". Високопоставлений дипломат зі Східної Європи та високопосадовець НАТО також підтвердили, що в Альянсі існує консенсус щодо продовження повноважень Столтенберга.

"Я вважаю, що ми наближаємось до цього, і всі союзники, безумовно, хотіли б бачити його на посаді", - сказав виданню дипломат із Північної Європи.

За його словами, Столтенберг є найкращою людиною на посаді генерального секретаря, не в останню чергу з огляду на нинішнє складне безпекове середовище.

"Сподіваюся, наступного тижня ми матимемо хороші новини", — сказав дипломат.

Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду голови НАТО з 2014 року, і його мандат уже неодноразово продовжувався. За даними Politico, члени Альянсу витратили місяці на пошуки його наступника, розглядаючи кандидатури таких лідерів, як прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен та міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, перш ніж зупинити свій вибір на нинішньому генеральному секретарі.



Лондонська газета Times повідомила в середу, 28 червня, що оголошення про те, що Столтенберг залишиться на посаді, буде зроблено "вже наступного тижня".



Сам Столтенберг довгий час стверджував, що не активно лобіював своє перебування у Брюсселі. Відповідаючи на запитання щодо своїх планів на пресконференції у вівторок, 27 червня, він сказав, що його позиція не змінилася.