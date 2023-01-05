Продавала частини померлих для тренінгів: у США за ґратами опинилася власниця похоронного бюро

09:32 05 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters.



США у штаті Колорадо суд відправив на 20 років у в'язницю за обман рідних померлих власницю похоронного бюро Меган Гесс. Суд встановив, що жінка разом із матір'ю брали гроші за кремацію з людей, натомість розчленовували тіла та продавали для медичних тренінгів.Про це повідомляє Reuters.

Гесс володіла фірмою Donor Services та похоронним бюро Sunset Mesa. Перебували вони в одному будинку в містечку Монтроуз.

Увага до бізнесу жінки привернуло розслідування журналістів Reuters, які кілька років тому опублікували великі тексти про торгівлю тілами в США. Справа в тому, що в країні суворо заборонено купувати або продавати такі органи як серця, нирки та сухожилля для трансплантації. Їх можуть лише подарувати.



У той самий час жоден федеральний закон не регулює продаж тіл чи його частин для використання у дослідженнях чи освіті, тому майже будь-яка людина, як пояснювали журналісти, незалежно від кваліфікації, може розчленувати і продавати людські останки.





Саме цією прогалиною і користувалася Гесс та її 69-річна мати Ширлі Кох.

З рідних померлих у похоронному бюро Гесс брали тисячу доларів за кремацію, яку так і не проводили. Жінки продавали медичним компаніям, які нічого не знали про походження придбаного, руки, ноги, голови та тулуби померлих.



Відправляли також тіла та частини тіл, які належали померлим від інфекційних захворювань, зокрема, ВІЛ та гепатит В та С. Компаніям про це також не повідомляли.



Іноді кремацію пропонували робити безкоштовно в обмін на пожертвування частин тіла. Така функція була доступна безпосередньо на сайті компанії, коли його вперше відвідували журналісти Reuters.



Рідним Гесс та Кох видавали урни з прахом різних людей.

“Наша мила мама, вони її розчленували. Ми не маємо слів, щоб описати цей злочин… Ми прийшли сьогодні, щоб почути клацання наручників”, – сказала в суді Ерін Сміт, одна з 26 потерпілих у справі.

"Коли Меган вкрала серце моєї мами, вона розбила моє", - сказала інша потерпіла Ненсі Овергофф.

Окрім 20 років в'язниці для Гесс, суд також відправив її матір Ширлі Кох у в'язницю на 15 років за шахрайство.



Суддя Крістін Аргуелло назвала справу "найбільш емоційно виснажливою", яку вона колись розглядала.