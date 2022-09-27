Продавав паспорти росіянам: поліція заарештувала главу президентської охорони Уругваю

11:28 27 вересня Київ, Україна

Уругвайська поліція викрила злочинне угруповання, яке організувало схему незаконної видачі паспортів країни сотням російських громадян. Серед злочинців опинився голова президентської охорони.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"Глава президентської охорони Алехандро Астесіано підозрюється в участі у злочинній групі, яка створювала фальшиві свідоцтва про народження, з яких випливало, що батьки їхніх власників - громадяни Уругваю. За допомогою цих підроблених документів росіяни отримували уругвайські паспорти та інші посвідчення особи уругвайські", - повідомила прокурор Уругваю Габріелл Фосатті.

Астесіано, як стверджується, за допомогою своїх контактів у державних структурах сприяв обробці фальшивих свідоцтв про народження. Про те, хто скористався його послугами, як довго діяла ця група, не повідомляється. За словами прокурора, йдеться про десятки та сотні людей, які отримали уругвайські паспорти.



З коментарем у цій справі виступив президент Уругваю Лакаллі Поу, який заявив, що він "вкрай здивований" звинуваченнями на адресу людини, яку він знає багато років і якій повністю довіряє. Він дав гарантії невтручання у роботу слідства.



За даними місцевої преси, голова президентської охорони в минулому був об'єктом розслідувань, пов'язаних із шахрайством, корупцією та крадіжкою.