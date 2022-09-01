Проблеми російського автопрому посилюються: Китай зупинив постачання двигунів для КамАЗу

10:41 01 вересня Київ, Україна

Китайська мотобудівна компанія Weichai зупинила постачання газових двигунів КамАЗу , які в росії ставили на газомоторні моделі тягачів покоління К4, на самоскиди на метані та автобуси «НефАЗ».

Про це «Известиям» розповіли три джерела, знайомі із ситуацією.



Один із співрозмовників видання зазначив, що влада Китаю попередила корпорацію про ризики роботи з російськими компаніями, які потрапили під західні санкції.



Припинення співпраці з китайським постачальником порушило плани російського виробника щодо випуску нових моделей автомобілів. Завод збирався ставити дизельні мотори Weichai на вантажівки класичного покоління К3, була зібрана перша машина для лінійки КамАЗ-43118. Наступного року також планувалося розробити ще один новий тягач на газі.



Крім цього, в росії у КамАЗа та Weichai є спільне підприємство, яке займається виробництвом індустріальних та суднових двигунів. В серпні 50-процентрна частка російського автоконцерну перейшла компанії «Хіт Моторз Рус», якою володіє товариство з Казахстану.



У КамАЗі виданню повідомили, що у 2023 році розпочнеться випуск КамАЗ-54901 на ЗПГ покоління К5. На нього ставитимуть камазівський рядний шестициліндровий двигун Р6, доопрацьований для роботи на газі. А поки що завод продовжить виробляти Камази-5490 на ЗПГ із серії К4 та техніку покоління К3 із застарілим газовим двигуном 820 (V8).



Після початку війни в Україні російський КамАЗ потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великобританії, Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії. Деякі країни ввели обмеження проти гендиректора заводу Сергія Когогіна та держкорпорації «Ростех», яка має 47,1% акцій підприємства.



Навесні у КамАЗа виник дефіцит американських двигунів Cummins, німецьких коробок передач ZF та паливної апаратури Bosch.