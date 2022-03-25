Проблеми Криму з дефіцитом води залишаються невирішеними

Обіцяні синоптиками дощі в жовтні не вплинули на рішення проблеми з вододефіциту в окупованому Сімферополі.
Про це повідомляють Крим.Реалії.
Згідно зі звітом Гідрометцентру Криму, опади, що випали в жовтні, не поліпшили ситуацію в водосховищах півострова, а минулий місяць видався аномально теплим.
"Приплив води в водосховища природного стоку був незначним і склав: Білогірське - 0.587 млн куб.м, Сімферопольське - 0.347 млн куб.м, Щасливе - 0.112 млн куб.м, Чорноріченське - 0.0, Партизанське - 0.0", - йдеться в повідомленні.
За даними Гідрометцентру, тривало інтенсивне спрацювання запасів води природного стоку, що залишилися.
"Загальний сумарний запас води у водосховищах до початку листопада склав 43.829 млн куб. м, що на 8.611 млн куб. м менше, ніж місяць тому", - відзначили синоптики.
Минулого тижня Крим.Реалії повідомляли, що Аянське водосховище природного стоку, розташоване в південній частині Сімферопольського району, заповнене менш ніж на третину. Аналогічна ситуація спостерігається в Ізобільненському водосховищі під Алуштою. За місяць воно зменшилося майже на 1 млн кубометрів.
Про це повідомляють Крим.Реалії.
Згідно зі звітом Гідрометцентру Криму, опади, що випали в жовтні, не поліпшили ситуацію в водосховищах півострова, а минулий місяць видався аномально теплим.
"Приплив води в водосховища природного стоку був незначним і склав: Білогірське - 0.587 млн куб.м, Сімферопольське - 0.347 млн куб.м, Щасливе - 0.112 млн куб.м, Чорноріченське - 0.0, Партизанське - 0.0", - йдеться в повідомленні.
За даними Гідрометцентру, тривало інтенсивне спрацювання запасів води природного стоку, що залишилися.
"Загальний сумарний запас води у водосховищах до початку листопада склав 43.829 млн куб. м, що на 8.611 млн куб. м менше, ніж місяць тому", - відзначили синоптики.
Минулого тижня Крим.Реалії повідомляли, що Аянське водосховище природного стоку, розташоване в південній частині Сімферопольського району, заповнене менш ніж на третину. Аналогічна ситуація спостерігається в Ізобільненському водосховищі під Алуштою. За місяць воно зменшилося майже на 1 млн кубометрів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі